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【各出奇謀防疫】泰國國內航班禁飲食派報紙 波音研發出「自潔廁所」專利

環球政經 19:46 2021/01/03

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為了遏制冠狀病毒傳播，泰國於2020年最後的一天宣布，禁止在國內航班上飲食、不提供任何印刷品及安全信息卡，以減少物件傳播病毒的風險，所有內航機公司將必須遵守規定，否則可能會被罰款。

對上一次採取有關禁令是2020年4月26日至8月31日，當時只禁機上飲食。據泰國官員表示，由於國內機每次停站的清潔時間極短，不可能徹底做消毒，因此，推出以上禁令有望減低傳播風險。此外，搭客必需戴上口罩。

【新冠疫情】終於可以去旅行？ 歐洲組織及航空公司推電子疫苗護照【下一頁

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疫情所累航空業進入寒冬，仍然飛行的航機及其機組人員則冒着極大風險，尤其要飛往高風險國家。現時不少機組人員在航機上除了戴口罩外，有的甚至用雙層一次性醫用手套及護目鏡，一次性帽子，一次性防護服和一次性鞋套等。部份國家更提出機組人員使用衛生巾，以減少去洗手機，因為洗手機被視為細菌的溫床，增加感染風險。

日本ANA航空公司今年早些時候宣布，正在測試一種新型免接觸的洗手間門。此外，美國波音亦成功申請了“自潔廁所”的專利，該廁所每次使用後將使用紫外線清潔99.9％的浴室細菌。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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