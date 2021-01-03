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【線上夾公仔】線上夾公仔遊戲只是騙局？　從業員爆料承認造假

商業 19:40 2021/01/03

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「Toreba」從業員爆料，營運商會通過調整夾子的抓力參數等，讓玩家百抓而無一獲。（Toreba截圖）

近年市面興起「夾公仔」，更洐生出不少線上夾公仔機遊戲，玩家可以在網上遠程操控實體夾公仔機，如「Toreba」是近期日本人氣網上夾公仔平台之一。然而，要在這些遊戲平台成功夾取公仔具一定難度，令人在質疑遊戲只是騙局。

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據內地媒體《cnBeta》報道，多位「Toreba」從業員以及相關人士向日媒爆料，承認了該遊戲實屬造假，而造假原因來自「上司的壓力」。爆料者指，營運商有一整套策略吸引玩家繼續玩，並會通過調整夾子的抓力參數等，讓玩家百抓而無一獲，某些特別獎品的公仔機，即使玩1000次也只會一無所獲。

目前可玩網上夾公仔的網站，包括為「Toreba」和「Akiba Catcher」，玩家只要進入網頁頁面，控制螢幕上的移動方向及抓取按鈕，就可網上遙控真實的日本夾公仔機。成功夾取獎品後，物品就會進入「選物車」，使用者可以累積一定的獎品數量，再填寫寄件資料將獎品寄到家中。2個網站內不同夾公仔機的收費略有不同，Toreba內最平的夾公仔機約需10港元，而Akiba Catcher最平的則約需8港元。

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責任編輯：蘇穎琪

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