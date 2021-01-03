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【HKTVmall】香港電視12月GMV錄5.7億　按年增逾一倍、按月增16.5%

股市 18:57 2021/01/03

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香港電視12月份平均每日訂單總商品交易額按年增111.5%至1840萬。

港視 （01137） 公布，去年12月份份網購平台及門市業務未經審核營運數據，公司平均每日訂單總商品交易額按年增111.5%至1840萬元，較去年11月增12.9%。12月份總商品交易額錄5.71億元，按月增16.5%；按年增110.7%。

公司表示，訂單數量按年增長94.1%至36300宗，較上月增加4%，12月份平均訂單值為508元，分別按年及按月增加8.8%及8.5%。

用戶數方面，HKTVmall12月月活躍使用者達145萬，較上月增1%。

此外，集團已成立另一項新業務，公司旗下的全資附屬公司Shoalter Technology主要提供電子商貿方案，助本地及全球的傳統超級市場或零售商成功加入數碼零售的科技供應商。

公司表示，今年10月份於台灣設立首個海外研發中心，同時，正探討於東南亞及歐洲設立另一個或多個發展中心及國際銷售辦公室。

香港方面，Shoalter正與一家零售集團已簽定最終的電子商貿方案協議，協助該零售集團建立網上購物商場，料預計今年年中推出。

相關文章：【Google熱門搜尋榜】網民熱搜HKTVmall　港視股價今年累升2.6倍

【HKTVmall】港視11月GMV、用戶數按月跌 上月成交額4.9億

責任編輯：謝卓榮

香港股票 香港電視（01137） HKTV 網上購物 電子商貿 商品 網購平台

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