【HKTVmall】港視12月GMV錄5.7億按月增16.5%　港視早段股價升半成

▲ 香港電視12月份平均每日訂單總商品交易額按年增111.5%至1840萬。

經營HKTVmall的港視 （01137） 公布，去年12月份份網購平台及門市業務未經審核營運數據，公司平均每日訂單總商品交易額按年增111.5%至1840萬元，按月增12.9%。12月份總商品交易額錄5.71億元，按月增16.5%；按年增110.7%。港視股價早段升5%，高見12.1元。

公司表示，12月訂單數量按年增長94.1%至36300宗，按月增加4%，平均訂單值為508元，分別按年及按月增加8.8%及8.5%。用戶數方面，HKTVmall12月月活躍使用者達145萬，較上月增1%。

綜觀去年，全年訂單總商品交易額達59.5億元，高於經調整後年度目標的55.5億至57.5億元。

2021年GMV目標升最多18%

對於2021年的目標，港視指，全年訂單總商品交易額目標為66億至70億元，按年增長約11%至18%，視乎現時新型冠狀病毒疫情發展及全球經濟情況而定。

此外，集團已成立另一項新業務，公司旗下的全資附屬公司Shoalter Technology主要提供電子商貿方案，助本地及全球的傳統超級市場或零售商成功加入數碼零售的科技供應商。

公司表示，今年10月份於台灣設立首個海外研發中心，同時，正探討於東南亞及歐洲設立另一個或多個發展中心及國際銷售辦公室。

香港方面，Shoalter正與一家零售集團已簽定最終的電子商貿方案協議，協助該零售集團建立網上購物商場，料預計今年年中推出。

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責任編輯：謝卓榮