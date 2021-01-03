【內房股】富力傳獲廣州國資委營救 質押三項目公司股權 涉淨資產逾780億

▲ 富力地產傳獲廣州國資委出手營救。

內地嚴控房企融資規模，令部分內房面臨資金周轉壓力。內地媒體報道，富力地產 （02777） 在2020年的最後三日，將其持有的廣州聖景25%股權、廣州富景吉山50%股權，廣州天力建築100%的股權，全部質押給廣州市城投投資有限公司。廣州市城投屬廣州市城市建設投資集團有限公司，為廣州市國資委直接控股，本次廣州國資出手，意味富力有望實現「軟著陸」。

報道指，恒大 （03333） 是廣州城投出手相救的第一家民營地產公司，富力成為第二家。本次富力所質押股權公司，涉及不動產、舊改、建築等板塊，三家項目公司淨資產至少超過100億美元（約780億港元）。

富力暫未回應本網查詢。

廣州聖景是富力盈凱廣場項目公司，位於廣州CBD珠江新城核心位置，總建築面積17萬平方米。廣州富景吉山公司是廣州天河吉山村舊改項目的合作企業，吉山村屬巨無霸舊改項目，由富力與合景控股 （01813） 聯手投得。

報道指，股權抵押背後，大概率是廣州城投給予富力一筆融資貸款。富力資金鏈緊張，正通過融資、出售資產、停止買地、加快銷售、裁員等渡過難關。到2020年第三季度末，富力的資金鏈已經陷入緊張，一年內到期的有息負債高達752.7億美元。

在1個月多前，廣州城投出資100億美元，接下恒大地產早期戰略投資者退出的股權，目前持股4.8%。

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編輯：陳健婷