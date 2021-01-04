【2020稅貸戰】11行稅貸息低於兩厘 邊間金融機構最低息？

▲ 2020年度稅貸戰近尾聲，總覽已搶攻的21間業界，如以最低年利率作比併，由1.26厘至3.12厘。

中資行搶推綠色炸彈的跨年戰，交銀香港新推名為「DreamCash」稅務貸款計劃，標榜以簡易申請及低息度稅季，最低息為1.85厘，跟2019年一樣沒加價，以貸款額50萬元及上限200萬元計；以及12個月還款期，但須特選客戶才享最低息。

金融機構紛推新稅貸計劃，息率詳情可按下圖觀看

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至今21間業界已出招，由傳統銀行到虛擬銀行，以至財務公司，而壓軸出招的大混戰中，當中有11行的稅貸息率低於兩厘，包括交銀香港。

業界指，2020年度的稅貸，除了鬥打價格戰外，亦主攻小額貸款，相信跟疫情重創本港經濟，銀行為防壞帳驟增而轉趨審慎，遂嚴控無抵押貸款。

交銀香港的優惠要求特選客戶，且列明只適用於包括醫生、民航客機的機師等，又或月薪達3萬元的非合約公務員等。若非固定收入人士，未必可享最平息，且須額外提交最近一個月顯示的薪金紀錄等證明。

總覽去年至今已搶攻的21間業界，如以最低年利率作比併，息率甚參差，由1.26厘至3.12厘。

華僑永亨信用財務 1.26厘最低息

論及2020年度的「平霸」殺價王，當中以「財仔」最進取，華僑永亨信用財務於歲晚收爐才突擊，上月中推名為「特低息」稅貸計劃，息率最低1.26厘；為全城最平，較富邦的1.28厘低。

華僑永亨信用財務總經理吳幗欣表示，2020年以進取及積極的態度回應稅貸市場走勢，加強中小額貸款的優惠力度，以及推具吸引力的稅貸產品，望給所有客戶最低息優惠，可更輕鬆交稅及安排個人財務。

吳幗欣續稱，市場上很多以低息作招徠的稅貸，對入息水平或貸款額方面有一定要求；不少中小額稅貸客，卻受制於此而未能享有低息優惠。有見及此，決定為貸款額相對較細的客戶，提供真正的低息稅貸。

上述稅務貸款計劃最高貸款額為30萬元或稅額2倍，還款期12個月，實際年利率低至1.26厘，豁免全期手續費，並享有「3個月免息免供」優惠。但玩法較特別，成功申請的客戶，可於貸款還款期中第1期、第4期及第7期，享有「免息免供」優惠，即全期最多可順延合共3個月。客戶更可獲得「1個月利息回贈」，財仔相信此稅貸計劃極具競爭力，能帶來更多新客。

虛銀眾安1.45厘 全城第4低

至於過去數年曾膺殺價王的大新 （02356） ，2020年度以1.38厘險守季軍；而虛擬銀行眾安的1.45厘為全城第4低，至於中銀香港 （02388） 的1.59厘則位列五甲。

税務貸款素來為業界兵家必爭的市場，最近一兩年連虛擬銀行也加入搶灘戰，以借貸條款相對寬鬆作招徠，冀硬撼「財仔」及傳統銀行，以便逆市突圍。

正因市場資金成本低企，連大行的稅貸息亦以性價比大鬥法，比方︰低於兩厘者，包括渣打的1.75厘，東亞 （00023） 及花旗齊為1.78厘，以及工銀亞洲的1.97厘。

但消委會提醒消費者，銀行的超低稅貸息，多要求附帶條件，例如特選客等。若貸款人並未達指定要求，有銀行的稅貸息率高低差距近10厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪