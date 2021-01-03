【港股前瞻】華興證券：未來5年內地投資者交易額　可佔港股現貨市場25%

▲ 踏入2021年，曾上任11年港交所前主席李小加正式退任，標誌著港股市場正步入一個新時代。

踏入2021年，曾上任11年港交所 （00388） 前主席李小加正式退任，標誌着港股市場正步入一個新時代。華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟展望港股市場，預計未來5年內，內地投資者在港股市場的交易總額佔比可達25%，並預料資金將繼續追捧新經濟股。

龐溟分析，李小加在任期間，多次推動港交所和香港資本市場作出重大改革，引領港交所推出滬港通、深港通、債券通等一系列跟內地市場互聯互通的產品，港股市場生態已被改變不少。自內地與港股市場交易互聯互通機制開辦6年後，兩地交易規模高速增長。

回望2020年，滬深港通單日成交額在2020年屢創新高，龐溟假設，在未來5年內，若內地居民超過90萬億人民幣的存款總額中有1%用於增持港股，港股市場未來5年的資金流入每年將可錄得1500億至2500億人民幣規模，內地投資者通過南向港股通、合格境外機構投資者（QFII）、基金互認等方式投資港股持股總額有望可佔港股市場總額15%或以上；內地投資者交易額有望可佔港股現貨市場成交總額25%或以上。

龐溟預計，2019至2022年港股現貨市場成交的複合增長率為25%，2022年港股現貨市場成交總額將達到41.9萬億港元。他預計，在2019年至2022年，內地投資者交易額的複合增長率約為40%，在2022年，港股現貨市場將有17%成交金額來自內地投資者。

他指，將陸續有更多內地投資者參與港股。2018年，港股現貨市場成交金額約11.7%來自中國投資者，比2016年上升3%，當中，機構投資者的比重更從2016年的28%上升至2018年的55.7%。他分析，與香港本地投資者相比，內地投資者的活躍度和換手率更高，推高了港股市場（特別是新經濟股）的交投。

未來新經濟公司市值將佔香港市場一半或以上

龐溟預計，資金將持續追捧新經濟股。他估測，在過去3年期間，新經濟公司港股市值佔比已由33%上升至45%，預料未來3至5年期間可上升至55%或更高。

縱向來看，龐溟指，現時恒指的前膽性市盈率為13.5倍，高於其5年平均值2.0標準差，反映其估值偏高。不過橫向來看，相比全球其他主要股票市場和新興市場，港股市場以市盈率和市淨率衡量的估值水平仍相對較低。

龐溟認為，成長股和新經濟版塊將有望繼續跑贏。美國聯儲局的寬鬆貨幣政策和資產負債表將持續擴張，有關政策將延續到2021年上半年。美國紓困方案規模有限，不利於周期股表現。考慮到之後儲局和全球主要經濟體進一步執行寬鬆政策的空間較小，企業股價後續能否加速上漲，將視乎其盈利復甦因素，龐溟指，成長股前景穩健，預料盈利增長空間更大。

中國市場宜繼續留意科技及消費行業

中國市場方面，由於人民幣滙率走勢有利，中國市場增長潛力較大，龐溟中長期看好中國股票，並認為中國的政策將逐步回歸穩健中性，市場有可能從基建相關版塊和周期股再次輪換到成長股和科技大盤股。

長遠來看，由於中國未來將依賴科技促進經濟轉型，以提高內需保持宏觀經濟增長，他預料，科技和消費仍會是具有較大投資價值的領域。隨着疫情過後經濟反彈，市場情緒逐漸平復，企業修復盈利，他預料，科技和消費的投資主線在中長期仍可得到市場支持。他建議投資者可關注順周期行業，並保持關注科技、消費等行業。

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編輯﹕賴奕羚