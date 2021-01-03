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【美國大選】彭斯歡迎議員推翻結果 惟需提交證據

環球社會熱點 19:03 2021/01/03

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美國大選結果塵埃落定，美國國會將於周三舉行聯席會議，對選舉人票進行計票，確認最終美國當選總統。最少12名共和黨人早前表明當日將會投票反對確認拜登當選，其後美國副總統彭斯（Mike Pence）於周六發表聲明指對此表示歡迎，但強調需向國會提交證據。

至少140共和黨人欲推翻結果 阻國會認拜登當選 【下一頁】

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）與其他10位共和黨議員於周六發表聯合聲明指，要求國會任命一個委員會，並對選舉結果展開為期10天的審核，並會投票反對「具爭議州分」（disputed states）的選舉人票。

彭斯辦公室主任肖特（Marc Short）於當日亦發表聲明稱，彭斯與數百萬美國人一樣，對是次選舉出現的舞弊及違規行為感到憂慮。因此歡迎參眾兩院議員運用所受予的權力提出反對，並在周三向國會及人民呈交確實證據。

特朗普再籲支持者赴華盛頓 阻國會確認拜登勝選 【下一頁】

此外，共和黨參議員霍利（Josh Hawley）及後表示，將就本月6日的選舉人點票結果提出反對，意味著最少12名共和黨參議員將阻止國會確認拜登當選。

若兩院議員分別於聯席會議期間對州份選舉人票提出反對，每個州分將會進行兩小時的辯論，最後參眾議院都需要各自投票決定是否取消該州的選舉人票。

責任編輯：郭麗明

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