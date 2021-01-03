【中美角力】美勒令3中資電訊股除牌　彭博研究：下一目標或是中資石油股

美國紐約證券交易所早前宣布，因應美國總統特朗普（Donald Trump）行政命令，取消中國電信（00728）、中國移動（00941）及中國聯通（00762），這3家中國電訊企業的ADR上市地位。彭博研究（Bloomberg Intelligence）發表報告指，三大中資石油股，即中石油（00857）、中石化（00386）、中海油（00883）或成下一除牌目標。

彭博行業研究分析師Henik Fung說，石油被視為重要的軍事資源，故三大中資石油股或成為下輪針對目標，而ＭSCI、富士羅素亦正研究處理方案。他預計，假如中海油被剔出MSCI 中國指數，市值約23億美元的股票將被拋售，至於三大中資石油股同被剔除的話，涉及股份市值將高達48億美元。

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去年11月，美國總統特朗普簽署行政命令，由今年1月11日起，禁止美國人投資一批與中國軍方有關的中資企業，至今包括35家公司。有分析指，美國此舉或令中概股加快來港第二上市，變相利好港交所（00388），同時亦令中資股不願赴美上市。

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