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【新冠疫苗】挪威29人後接種後死 各地副作用個案一覽（不斷更新）

環球社會熱點 19:14 2021/01/17

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【新冠疫苗】葡萄牙、以色列均有死亡個案 各地副作用個案一覽（不斷更新）

新冠肺炎疫情嚴峻，多國正為民眾大規模接種新冠疫苗。不過，由於新冠疫苗由研發直至推出都十分趕急，多地出現接種新冠疫苗後，出現嚴重過敏等副作用的個案。另外，除了葡萄牙、以色列、美國，挪威亦有接種者在接種新冠疫苗後死亡。

★各地有關疫苗副作用個案★

  • 副作用：面癱
  • 接種疫苗：輝瑞疫苗

以色列衛生部門指，有13人接種輝瑞疫苗後出現有「面癱」徵狀的貝爾氏麻痹症（Bell's palsy)，當中3人接種疫苗後口腔出現金屬苦味、2人呼吸困難，以及1人於接種後暈倒。

以色列逾兩成人口已接種 13人接種後面癱 【下一頁】

  • 副作用：腦脊髓炎
  • 接種疫苗：輝瑞疫苗

1名墨西哥的女醫生接種輝瑞疫苗數分鐘後，開始出現癲癇發作、呼吸困難等徵狀，經初步診斷為腦脊髓炎（Encephalomyelitis）。衛生部指，該患者有過敏病史。

  • 副作用：刺痛、心跳加速
  • 接種疫苗：輝瑞疫苗

美國伊利諾伊州有4名醫護人員，接種新冠疫苗後出現心跳加速等不良反應症狀，包括刺痛及心跳加速（tingling and elevated heartrates）。

美國再有4人接種後現副作用 包括刺痛、心跳加速 【下一頁】

當地醫院同時亦更新接種指引，所有市民接種輝瑞疫苗後，需要留院觀察最少30分鐘，較CDC及美國預防接種諮詢委員會（ACIP）的建議長。

  • 副作用：暈倒
  • 接種疫苗：輝瑞疫苗

美國田納西州醫院一名護士接種新冠疫苗後一度暈倒。

美護士接種後暈倒 醒後稱與疫苗無關（多圖） 下一頁】

護士其後澄清指，自己本身的體質就是當感受到痛楚，就會頭暈，相信今次是由於感受手臂上的疼痛所致。

  • 副作用：出疹過敏、呼吸短促
  • 接種疫苗：輝瑞疫苗

一名任職護理員的美國中年女性，在阿拉斯加州一間醫院接種輝瑞疫苗，接受注射後僅約10分鐘，便出現嚴重過敏反應，臉上及身體發紅出疹，並出現呼吸短促，心跳加快的症狀。

美國護理員接種後 出疹過敏、呼吸短促 【下一頁】

醫院急症室負責人瓊斯（Lindy Jones）表示，事主過去沒有過敏史，而她在注射腎上腺素後，過敏症狀一度減輕，但過後又再出現過敏症狀，在接受類固醇及腎上腺素治療後情況穩定 。

★各地有關接種疫苗後死亡個案★

★挪威29名長者死亡★
接種疫苗：輝瑞疫苗

挪威藥品管理局指，所有死亡個案均與患有嚴重疾病的長者有關，大多數人都出現疫苗的預期副作用，包括噁心、嘔吐、發燒、注射部位的局部反應以及令原有疾病患化等。

挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者 【下一頁

  • 接種疫苗：輝瑞疫苗
  • 死因：未知

美國一名醫生在接種輝瑞疫苗16日後死亡，當局介入調查，輝瑞表示正在研究原因，但相信和輝瑞疫苗沒有直接關係。

美國醫生注射16日後亡 輝瑞料與疫苗無關 【下一頁】

  • 接種疫苗：輝瑞疫苗
  • 死因：未知

葡萄牙1名女醫護人員於接種輝瑞疫苗後兩日死亡，家屬指她過往沒有疾病史，於接種輝瑞疫苗後亦沒有出現不良反應。葡萄牙衛生部門正研究其死亡原因。

葡萄牙醫護接種後死亡 過往無任何健康問題 【下一頁】

  • 接種疫苗：輝瑞疫苗
  • 死因：心臟病發

來自以色列城市貝謝特安（Beit She'an）的一名75歲男子，接種輝瑞疫苗2小時後心臟病發死亡。據悉，這名男子本身為心臟病患者，過往也曾經病發。

以色列老翁接種後死亡 當局稱與疫苗無關 【下一頁】

以色列衛生部官員利維（Chezy Levy）表示，當局經過初步調查後，認為這名男子死亡，與接種輝瑞疫苗並無直接關係。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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