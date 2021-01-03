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【天氣預報】羽絨繼續出動 寒潮周五又殺到跌至8度 （附未來9天氣溫預測）

環球政經 18:20 2021/01/03

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據天文台預測，一股冬季季候風會在星期三影響華南沿岸地區，隨著該季候風在本週後期增強，華南天氣顯著轉冷，雲量較多。周二氣溫由16至21度，溫度打後逐步下降，星期四漸轉多雲，稍後顯著轉冷，隨後數日早上天氣寒冷，周五（8日）跌至8到12度。之後數日氣溫會微微回升。

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乾燥的東北季候風會在未來一兩日為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區早晚仍然清涼。本港明早相當清涼，市區最低氣溫約14度，新界再低兩三度。日間乾燥，最高氣溫約20度。吹和緩東北風。展望隨後一兩日早晚清涼。

未來9天氣溫及天氣預報：

 

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責任編輯：鄭靜珊

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