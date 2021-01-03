【天氣預報】羽絨繼續出動 寒潮周五又殺到跌至8度 （附未來9天氣溫預測）

據天文台預測，一股冬季季候風會在星期三影響華南沿岸地區，隨著該季候風在本週後期增強，華南天氣顯著轉冷，雲量較多。周二氣溫由16至21度，溫度打後逐步下降，星期四漸轉多雲，稍後顯著轉冷，隨後數日早上天氣寒冷，周五（8日）跌至8到12度。之後數日氣溫會微微回升。

港府刊憲建1.8公里東區走廊板道 連接銅鑼灣至鰂魚涌海濱 【下一頁】

專線小巴實時到站資訊系統 今起於三條港島專線小巴路線試行【下一頁】

乾燥的東北季候風會在未來一兩日為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區早晚仍然清涼。本港明早相當清涼，市區最低氣溫約14度，新界再低兩三度。日間乾燥，最高氣溫約20度。吹和緩東北風。展望隨後一兩日早晚清涼。

未來9天氣溫及天氣預報：

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊