【Tesla電動車】Tesla去年銷售接近50萬輛汽車　按年增36％創紀錄

▲ Tesla在2020年全球銷售超過49萬輛汽車，創下紀錄，但未能達全年50萬輛的目標。（法新社圖片）

近年電動車受追捧，電動車製造商特斯拉（Tesla）在2020年全球銷售超過49萬輛汽車，創下紀錄，但未能達全年50萬輛的目標。

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受新冠疫情影響，汽車行業整體銷量預計按年減少，不過，在環保限制加強的背景下，Tesla的銷量引人注目。《Bloomberg》報道，Tesla在去年第四季銷售了180,570輛汽車，超過了第三季度的歷史最高位139,300輛，主要是中國廠房產量增加，以及美國車型銷售策略調整而推高銷售。至於全年銷量則達499550輛，按年增長了36％，超出市場預期，但未能達全年50萬輛的目標。

儘管Tesla是全球電動車市場的領導者，但與通用汽車和大眾汽車等知名汽車製造商所銷售的數百萬輛汽車相比，其銷售量仍微不足道。為了先發制人，Tesla一直設法提高產量，如將在柏林建立兩個新的汽車組裝工廠，其中一個工廠可以每年組裝多達500,000輛汽車，同時也宣布了在美國南部建設新工廠，目標到2030年擴大年產量至2000萬輛。

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責任編輯：蘇穎琪

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