  • 18°C
香港時間 : 2021103日 (日) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強積金】積金易平台最快2023年投入運作　許正宇：10年內積金易平台節省最多400億成本

宏觀解讀 17:34 2021/01/03

分享：

財庫局預料，該平台在運作的十年內，為計劃成員累計節省最少300億元甚至達400億元的成本。

財經事務及庫務局局長許正宇於網誌表示，強積金制度推出以來為全港超過8成的就業人口提供退休保障，惟收費水平及用戶體驗確尚有改善空間。過去幾年，政府與積金局一直在籌備「積金易」（eMPF）平台，旨在透過這項創新的金融基建，達至降低收費及便利管理的重要政策目標。

「積金易」平台將於2023年開始陸續投入運作，他又形容「積金易」平台將成為制度的「中央廚房」，集中處理目前分散於12個標準各異平台的行政工作。他指，平台通過規模效應及提高數碼使用率，預料於10年內為計劃成員累計節省最少300億元甚至達400億元的成本。

他指出，平台運作後，預計成員支付的平均行政費用可降低約三成（即降低至佔管理資產總額的0.3%至0.4%），行政費用會在約十年間，逐步穩定地進一步降至佔管理資產總額的0.2%至0.25%，惟需視乎數碼使用率和運作效率的相應提升幅度。

他又表示，財庫局將在今年第二季提交到立法會的相關法例修訂，建議加入「直接轉移」規定，受托人向計劃成員收取的行政費，不得超過「積金易」平台公司向受托人收取的服務費及由「積金易」平台產生的減費效益須體現在強積金的整體費用下調中，以確保產生的減費效益可直接令成員受惠。

目前，強積金制度所管理的總資產已超過1萬億元，當中有460萬名計劃成員在27個計劃中擁有1300萬個帳戶，每年進行的行政交易達3000萬宗。

相關文章：【MPF】強積金今年回報勁升11% 打工仔人均身家增近2.5萬元

【MPF】強積金走資宗數按季急跌逾兩成　金額按季驟減逾3億元

責任編輯：謝卓榮

就業 退休 香港股票 許正宇 財經事務及庫務局 強積金

上一篇文章

【新股IPO】醫渡科技孖展逾1000億超購245倍　吳奇隆稻草熊孖展87億（不斷更新）

下一篇文章

【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌　中國商務部：將採取措施（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫渡科技孖展逾1000億超購245倍　吳奇隆稻草熊孖展87億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技孖展逾1000億超購245倍　吳奇隆稻草熊孖展87億（不斷更新）
【高息股攻略】內房股今年幾時入市好？ 專家籲緊盯兩大信號
【高息股攻略】內房股今年幾時入市好？ 專家籲緊盯兩大信號
【比特幣】比特幣破頂升穿34000美元 美財政部擬將加密貨幣列入海外交易申報
【比特幣】比特幣破頂升穿34000美元 美財政部擬將加密貨幣列入海外交易申報
【Tesla電動車】Tesla國產Model Y大幅降價15萬人幣 內部人士: 10小時賣10萬輛數據被誇大 Tesla股價2020年累升逾7倍（第三版）
【Tesla電動車】Tesla國產Model Y大幅降價15萬人幣 內部人士: 10小時賣10萬輛數據被誇大 Tesla股價2020年累升逾7倍（第三版）
【港元定期存款】虛銀5厘搶客　5大小銀行仍減港元存息
【港元定期存款】虛銀5厘搶客　5大小銀行仍減港元存息
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一開放　搶先看預購方法及攻略
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一開放　搶先看預購方法及攻略