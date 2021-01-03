【強積金】積金易平台最快2023年投入運作　許正宇：10年內積金易平台節省最多400億成本

▲ 財庫局預料，該平台在運作的十年內，為計劃成員累計節省最少300億元甚至達400億元的成本。

財經事務及庫務局局長許正宇於網誌表示，強積金制度推出以來為全港超過8成的就業人口提供退休保障，惟收費水平及用戶體驗確尚有改善空間。過去幾年，政府與積金局一直在籌備「積金易」（eMPF）平台，旨在透過這項創新的金融基建，達至降低收費及便利管理的重要政策目標。

「積金易」平台將於2023年開始陸續投入運作，他又形容「積金易」平台將成為制度的「中央廚房」，集中處理目前分散於12個標準各異平台的行政工作。他指，平台通過規模效應及提高數碼使用率，預料於10年內為計劃成員累計節省最少300億元甚至達400億元的成本。

他指出，平台運作後，預計成員支付的平均行政費用可降低約三成（即降低至佔管理資產總額的0.3%至0.4%），行政費用會在約十年間，逐步穩定地進一步降至佔管理資產總額的0.2%至0.25%，惟需視乎數碼使用率和運作效率的相應提升幅度。

他又表示，財庫局將在今年第二季提交到立法會的相關法例修訂，建議加入「直接轉移」規定，受托人向計劃成員收取的行政費，不得超過「積金易」平台公司向受托人收取的服務費及由「積金易」平台產生的減費效益須體現在強積金的整體費用下調中，以確保產生的減費效益可直接令成員受惠。

目前，強積金制度所管理的總資產已超過1萬億元，當中有460萬名計劃成員在27個計劃中擁有1300萬個帳戶，每年進行的行政交易達3000萬宗。

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責任編輯：謝卓榮