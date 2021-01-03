【港元定期存款】中資大行新年第一擊 3個月港元定存推1.8厘特惠息

▲ 工銀亞洲剛於大除夕把3個月港元定存息5.2厘及4.2厘下架，元旦日新推相同存期享1.8厘。

雖然明天（1月4日）才是新年首個交易天，但已有中資大行搶閘發新年財。工銀亞洲新年第一擊，上周五（1月1日）新推港元定期存款優惠，新客以手機銀行「e開戶」，開立3個月存期，享年息1.8厘，門檻僅1,000元。如以相同存期計，排高息榜第2位，優惠至3月31日底止。不過，專家料首季主戰場在活期息，相信定存加息戰暫歇。

港元中長期定存息率於新年剛開始已有變化，詳情可按下圖了解

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畢竟上述中資行早於2019年9月首推e開戶的3個月港元定存特惠息，條款跟新年頭炮的突擊計劃相若。不過，兩年前的息率高達4.2厘，逾4厘息剛於上周四（2020年12月31日）下架，如今僅得1.8厘，變相降息2.4厘。以上限5萬元計，3個月全期賺息225元，若以起存額1,000元來衡量，期內賺息則更少。

與此同時，工銀亞洲亦於大除夕撤5.2厘，這破頂息於去年9月出台，名為「3人同行」優惠，可獲加額外加息1厘，但優惠亦剛於年底屆滿。

單以2021年來看，計及虛擬銀行匯立（WeLab Bank）亦於上周五（1月1日）減息，元旦伊始，兩間大小銀行帶頭削港元短存息率。

3個月港元定存 富融5厘息成高息王

如此一來，3個月的「高息王」為虛銀富融（Fusion Bank）的5厘。作為本港第8間虛擬銀行的富融，去年冬至日（12月21日）正式開業，客戶首筆存款有優惠，以上限3.8萬元計，3個月賺息475元，名額4萬個，至2月1日止。

而匯立新年頭炮率先減息，旗下客戶服務部表示，上周五（1月1日）已調低3個月年息0.1厘，新息率至1.1厘；但須集齊50人才享最高息。若只得21至49人為0.9厘，撮合11至20人僅0.8厘。惟該行的1.1厘仍穩守三甲列，險勝對手眾安（ZA Bank）的1.08厘。

至於半年及一年存息，則以另一虛銀、天星（Airstar Bank）居首，當中6個月期報1.05厘，一年長息為0.8厘。

業界指，以財政司司長陳茂波今天表示，上半年本港經濟仍面臨不少挑戰，料下半年才恢復較強勁增長；相信傳統銀行或虛擬銀行，普遍靜觀疫苗何時有突破，皆謀定而後動。再者，大行如花旗已預告首季專攻活期息，這間美資銀行於去年底已宣戰，擬推出全新數碼理財體驗服務「Citi Plus」，客戶完成四個理財「任務」後、包括玩遊戲等，可贏取高達1.8厘的活期存款年利率，將於今年首季推出，亦間接令定存息率戰稍遏。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪