【WFH】遙距工作勢長期推行　德勤：企業宜改善配套助員工適應

▲ 企業如要改善遙距工作的推行效率，要在設備、工作設計、管理方式等都應有所改善。

遙距工作可謂2020年影響最廣泛的職場新趨勢，甚至不少巨企宣布會永久推動遙距工作安排。展望新一年，企業如何進一步發揮遙距工作的優點，保障員工健康的同時亦可提升士氣與工作效率？據德勤研究指出，7成企業高管都認同採用遙距工作，有助提升員工的健康與福祉。但研究提醒，企業要工作安排上增加適當配套，讓員工及組織能適應新工作環境。

新冠肺炎疫情嚴峻，不少企業都在過往一年重新制定策略優次，對員工健康安全的關注顯著提高。據德勤日前發布的《2021全球人力資本趨勢》研究，企業管理一項重要轉向，是由設立與員工健康相關的項目，轉為重新思考工作流程本身，如何可保障員工健康，並提高員工在工作上的自主度，以配合個人需要。

引入小改善 提升員工體驗

遙距工作安排是該轉向的重要焦點。據德勤所進行的調查，企業認同遙距工作的好處，亦指出如要改善遙距工作的推行效率，企業要在設備、工作設計、管理方式等都應有所改善。報告分析，企業長期推動遙距工作涉及多方面的職場改革，特別是在工作方式上要有重大調整，才可令員工與企業都能有所得益。

報告提到，人力資源部門受訪者對這個議題的關注度明顯高於其他部門，但要在工作設計上成功改革，就需要其他部門的積極參與，特別建議多與數碼科技相關的部門合作交流，以讓企業引入新的職場科技時，能同時顧及工作流程暢順與員工實際體驗。

其中，在科技項目上引入細微的小改善，足可提升員工的遙距工作體驗，舉例，不少企業員工都因在家工作（WFH），需隨時在家候命，變相延長工作時間，但參考德國車企Daimler早年的做法，便可防止問題。該企在2016年在公司電郵系統加入名為「假日電郵」的選項，當員工休假時，所有寄至其信箱的電郵都會自動刪除，系統會回覆指收件人正在休假，並建議可找哪些人代為處理緊急事項。

責任編輯: 周俊霖