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【Tesla】Tesla第四季全球銷量突破18萬輛　年銷量稍未及50萬目標

股市 17:57 2021/01/03

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Tesla（美﹕TSLA）公布第四季及全年汽車產銷數據。

Tesla（美﹕TSLA）公布第四季及全年汽車產銷數據，第四季全球銷量突破18萬輛，交付達18.1萬輛，創下歷史新高。產量方面，第四季合共生產近18萬輛汽車。

期內，Tesla共生產16.4萬輛Model 3和Model Y，交付16.2萬輛Model 3和Model Y。另外，Tesla第四季共生產了1.6萬輛Model S和Model X，期內交付1.8萬輛Model S和Model X。

以全年計，2020年Tesla合共生產超過50萬輛汽車，產量達到50.97萬輛，符合早前Tesla創辦人Elon Musk在11月預期2020年內可製造超過50萬輛汽車的目標。銷量方面，Tesla全年共交付了近49.955萬輛汽車，稍為未及早前Tesla所定下的50萬輛銷量目標。

馬斯克：Tesla今年有望生產50萬輛車，詳情可見﹕【下一頁】

Model 3和Model Y產銷量均見好，Tesla全年共生產約45.5萬輛Model 3和Model Y，期內交付了44.3萬輛Model 3和Model Y。Model S和Model X方面，Tesla全年共生產了5.5萬輛Model S和Model X，年內共交付了5.7萬Model S和Model X。

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編輯﹕賴奕羚

汽車 美股 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車股

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