【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低

經濟前景未明，加上現時屬傳統樓市淡季，個別業主為求盡快套現，不惜低價賣樓，成交價更創近年新低。假如屋苑屢錄低市價成交，自然對樓價有影響，惟此類低市價成交不多，料難令樓價因此大跌。

中原伍錦基說，將軍澳城中駅7座低層H室，實用面積594平方呎，三房間隔，原叫價900萬元放盤，及至近期，減價20萬元，以880萬元易手，實用呎價約14,815元，創屋苑自2017年5月以來，同類單位成交價新低。

雖然上述單位成交價創3年半新低，但資料顯示，原業主早於2008年5月，以368萬買入單位，現帳面獲利512萬元。

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