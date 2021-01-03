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【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低

股樓投資 17:03 2021/01/03

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經濟前景未明，加上現時屬傳統樓市淡季，個別業主為求盡快套現，不惜低價賣樓，成交價更創近年新低。假如屋苑屢錄低市價成交，自然對樓價有影響，惟此類低市價成交不多，料難令樓價因此大跌。

中原伍錦基說，將軍澳城中駅7座低層H室，實用面積594平方呎，三房間隔，原叫價900萬元放盤，及至近期，減價20萬元，以880萬元易手，實用呎價約14,815元，創屋苑自2017年5月以來，同類單位成交價新低。

雖然上述單位成交價創3年半新低，但資料顯示，原業主早於2008年5月，以368萬買入單位，現帳面獲利512萬元。

延伸閱讀 【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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