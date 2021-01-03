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【內地嚴防疫情】 冷藏食物後汽車零配件「涉疫」內蒙有汽車公司職員確診

環球政經 17:24 2021/01/03

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內地多個省巿發現「涉疫」汽車零配件。去年12月31日內蒙呼和浩特巿一名汽車公司職員確診新冠肺炎，該公司經銷部份汽車零件包裝驗出有核酸檢測呈陽性。而該公司已有3批零配件流入巿內3間汽車銷售服務店舖，經追查並進行檢測，發現有一家店舖的5件貨物包裝標本驗出有病毒。

此外，在河北滄州、山東煙台、山東臨沂及山西晉城等地，亦接報汽車零部件的排查中驗出陽性。雲南大理、陝西安康、江蘇連雲港等亦已對相關汽車公司的貨件進行排查檢測。

【新冠疫情】多國元首發新年賀詞 分別籲共同抵抗新冠病毒【下一頁

【新冠疫情】疫情恐有擴散跡象　約翰遜指有60%確診案為變種病毒【下一頁

涉事的內蒙汽車公司已對公司、倉庫等進行全面消毒，亦封鎖了出售該公司零配件的3間店舖。驗出標本有病毒的整批汽車零配件全部已經封存，曾接觸該批零配件的所有人員要全部隔離，暫時未有人確診。暫時未知確診者是否透過物件染疫。去年年底亦發現冷藏食物（內地稱冷鏈）及其包裝檢測呈陽性，當局亦立即採取封鎖封存有關地方及物品，並隔離相關人士。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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