【新冠疫苗】專家福西﹕美國部分機構恐強制接種疫苗

美國的新冠肺炎疫情持續,美國正加快為國民接種新冠疫苗。美國傳染病專家福西(Anthony Fauci)於周五的訪談節目表示,即使華府要市民強制接種新冠疫苗,但肯定的是有個別機構如醫院及學校等,會強制特定群組接種新冠疫苗。此外,福西亦認為所有人士必須接種新冠疫苗,才可以於美國境內旅遊。

福西續指,這種情況絕非罕有,其中美國國家衛生院(National Institutes of Health) 亦要求所有員工每年都必須接種流感及乙型肝炎疫苗。如今美國已開展大規模新冠疫苗接種,相信個別企業、醫院及組織、特別是學校機構,為安全起計,會要求相關員工等人士接種新冠疫苗。

福西特別指出,當美國候任總統拜登(Joe Biden)成功任職後,所有針對疫情的措施及計劃都值得研究及討論(Everything will be on the table for discussion ),包括把新冠疫苗常規化,市民必須接種疫苗,才可旅遊及往返美國境內。

他更提及黃熱病作例子,在伊波拉病毒爆發期間,福西亦必須接種黃熱病疫苗,才能允許進入利比里亞(Liberia)國家,可見強制接種疫苗作為旅遊要求並不是新鮮事。

責任編輯:郭麗明