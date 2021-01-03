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【新冠疫苗】專家福西﹕美國部分機構恐強制接種疫苗

環球社會熱點 17:10 2021/01/03

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美國的新冠肺炎疫情持續，美國正加快為國民接種新冠疫苗。美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）於周五的訪談節目表示，即使華府要市民強制接種新冠疫苗，但肯定的是有個別機構如醫院及學校等，會強制特定群組接種新冠疫苗。此外，福西亦認為所有人士必須接種新冠疫苗，才可以於美國境內旅遊。

美國豪言讓2千萬人打疫苗 僅280萬人做得到 【下一頁】

福西續指，這種情況絕非罕有，其中美國國家衛生院（National Institutes of Health） 亦要求所有員工每年都必須接種流感及乙型肝炎疫苗。如今美國已開展大規模新冠疫苗接種，相信個別企業、醫院及組織、特別是學校機構，為安全起計，會要求相關員工等人士接種新冠疫苗。

福西特別指出，當美國候任總統拜登（Joe Biden）成功任職後，所有針對疫情的措施及計劃都值得研究及討論（Everything will be on the table for discussion ），包括把新冠疫苗常規化，市民必須接種疫苗，才可旅遊及往返美國境內。

未中招先醫病 美國42人誤打雞尾酒療法 【下一頁】

他更提及黃熱病作例子，在伊波拉病毒爆發期間，福西亦必須接種黃熱病疫苗，才能允許進入利比里亞（Liberia）國家，可見強制接種疫苗作為旅遊要求並不是新鮮事。

責任編輯：郭麗明

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