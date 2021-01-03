【香港經濟】陳茂波料港下半年復蘇動力較強　全年經濟有望恢復正增長

▲ 財政司司長陳茂波預料，本港全年經濟有望恢復正增長。

財政司司長陳茂波在2021年首篇網誌指，香港經濟在過去兩年先後受到中美關係緊張、本地社會事件，以及新冠肺炎疫情的接連衝擊，連續兩年呈負增長，是有紀錄以來的首次。他指，現已轉機漸現，估計今年上半年仍面對較大挑戰，下半年則可望呈現較強的復蘇動力，全年計經濟料恢復正增長。不過，經濟復蘇的速度和力度取決於多個內外因素，其中疫情變化將是最關鍵的變數。

陳茂波表示，在有效控制疫情之前，較大力度的防疫措施無可避免需要持續，對本地消費氣氛及經濟活動難免構成壓力。跨境人員流動和旅遊活動亦可能需要較長時間才能恢復。企業暫時仍面對嚴峻的經營環境，就業及收入情況在短時間內也難有明顯改善。

不過，隨著不同層面的防控疫情工作發揮效用，而疫苗又能按預期逐步廣泛接種的話，疫情管控效果將可望逐步提升。如此，本港經濟的復蘇動力可望在下半年顯著增強。

抓緊「十四五」可加速香港經濟恢復

今年是「十四五」開局之年，陳茂波提到，在重振經濟的路上，國家肯定是香港的最強支持力量和後盾。國家的發展將以改革創新為根本動力，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。香港只要抓緊這個大格局的關鍵，定可加速疫後的經濟恢復。粵港澳大灣區將是香港的重要切入點，推動大灣區的發展與成功，也成為了香港自身的成功關鍵。香港在國家外循環發展中「中介人」和「促成者」的角色明顯，可發揮在金融和國際商貿網絡的優勢，並提供與國際接軌的專業、商務和高增值服務。

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編輯：袁諾曦