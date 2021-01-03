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【新冠疫苗】被指允許混合疫苗注射 英國：極少情況下會

環球社會熱點 17:03 2021/01/03

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英國疫情持續，英國國內更出現更易傳播的變種新冠病毒，英國政府正急於讓更多民眾接種新冠疫苗。有美媒報道指，英國修改新冠疫苗的指引，稱可混合注射兩款不同新冠疫苗。英國當局其後澄清，沒有建議混合不同疫苗，僅在「極為罕有的情況」才這樣做。

英國現時批准使用美國輝瑞藥廠及德國BioNTech合作研發的疫苗，以及英國牛津大學與藥廠阿斯利康研發的疫苗。美國《紐約時報》報道指，若英國民眾接種第一劑新冠疫苗後，該藥廠的新冠疫苗供應不足，民眾可在接種第二劑疫苗時，改以第二個藥廠的疫苗代替。

印度成功培養變種病毒株 助研發新冠疫苗 【下一頁】

報道隨即引起各方關注，英國醫學期刊 （The BMJ）總編輯戈德里（Fiona Godlee）澄清，英國當局絕對沒有發放可混合注射疫苗的指引，形容報導有嚴重的誤導，並要求《紐約時報》立刻作修正。

英國擬推遲第二劑接種 輝瑞：未知會否影響效用 【下一頁】

英格蘭公共衞生署（PHE）免疫接種部門負責人拉姆西（Mary Ramsey）亦澄清，並沒有建議混合不同疫苗，僅在「極為罕有的情況」（extremely rare occasions）下，才會這樣使用。

拉姆西續指，應盡量確保兩劑都注射同一款疫苗，如無法做到，第二劑才應打另一款疫苗，因這總好過完全不注射。

歐盟料最快周三批准使用Moderna疫苗 【下一頁】

另外，英國疫苗接種及免疫委員會（JCVI）上周公布接種疫苗的新指引，把接種兩劑疫苗之間的時間，由21日延長至最多3個月。

輝瑞則發聲明回應指，按照疫苗測試，兩劑疫苗必須在21日內完成，才能達至95%效用率。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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