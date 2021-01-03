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【變種病毒】印度成功培養變種病毒株 助研發新冠疫苗

環球社會熱點 17:02 2021/01/03

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新冠肺炎疫情全球大流行，最近英國及南非更出現新冠變種病毒，變種病毒已傳播多地。印度指，已成功培養在英國發現變種病毒的病毒株。印度表示，在成功培養英國變種病毒株後，有助針對變種病毒研發新冠疫苗及新冠藥物。另外，印度已批准牛津疫苗作緊急使用。

歐盟料最快周三批准使用Moderna疫苗 【下一頁】

印度醫學研究委員會（ICMR）及印度國家病毒研究院（National Institute of Virology，簡稱NIV）周六指，已成功在英國回國人士收集的臨床樣本中，分離並培養在英國發現變種病毒的病毒株。

聲明指，ICMR及NIV的研究人員是利用「非洲綠猴腎細胞株」（vero cell lines）培養變種病毒株。

英國研究：變種病毒傳播力更強 20歲以下感染佔比較高 【下一頁】

暫時除了印度，未有任何國家成功培養變種病毒株。專家指，變種病毒株可用來研發新冠疫苗及新冠藥物。直至上周五，印度共有29人感染在英國發現的變種病毒。

另外，印度已批准牛津疫苗作緊急使用，為印度首款獲批的疫苗。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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