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【租樓理財】大膽講價　租金平兩成　低市價逾一成　享高層海景單位

股樓投資 15:58 2021/01/03

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住宅租金持續受壓，即使是市區港鐵站上蓋項目，也屢錄低市價的租務成交，只要租客肯大膽還價，隨時有可能以筍價，租到優質單位。

香港置業文啟光說，南昌站匯璽II 5B座高層A室，一房間隔，望海景，實用面積約357平方呎，月租原叫價22,000元，放租兩個月後，吸引外區客洽詢，終減價4,500元，以17,500元租出，實用呎租約49元，減幅約兩成，成交價則低市價約12%。

資料顯示，業主於2018年9月，以約1,005.7萬元購入上述單位，以目前租金水平計，現享約2.1厘的租金回報。

事實上，住宅租金持續下跌，另一原因是臨近農曆新年，不少業主想盡快租出單位，因此減價吸客，以免單位丟空，終致得不償失。中原林龍南說，北角豪廷峰2座低層D室，實用面積569平方呎，業主見臨近年底，心急租出單位，最終以21,000元將單位租出，實用呎租37元，租金較市價平近兩成。

延伸閱讀【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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