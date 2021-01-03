  • 18°C
香港時間 : 2021103日 (日) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】英國周一開始接種牛津疫苗 醫護人員優先

環球社會熱點 17:05 2021/01/03

分享：

英國新冠肺炎疫情持續，英國政府亦加快為市民接種新冠疫苗。其中英國於上周已批准緊急使用英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學共同研發的新冠疫苗，首批530,000支新冠疫苗將於周一開始接種使用，高危群體會優先接種，包括國民保健署（NHS）醫護人員。

英國擬推遲第二劑接種 輝瑞：未知會否影響效用 【下一頁】

首批牛津新冠疫苗於周六早上已抵達海沃茲希斯（Haywards Heath） 的皇家公主醫院（Princess Royal hospital）。芬德利（George Findlay）教授表示，牛津疫苗只需存放在攝氏2至8度的冰箱溫度之間， 相對較輝瑞（Pfizer）疫苗容易運送及儲存，預計每天將有數百名醫護人員在該醫院接種。

芬德利續指，目前醫院已減少日常工作，不少常規手術已被推遲，以使醫護人員能夠集中精力應對新冠肺炎疫情。

美國豪言讓2千萬人打疫苗 僅280萬人做得到 【下一頁】

英國早於一個月前已率先為國民開始接種輝瑞疫苗，過百萬人已成功接種第1針，另會於12周內為市民安排接種第2劑，但兩針相隔時段遠超於藥廠所建議的21天。

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示不同意英國的做法，並稱美國將會跟隨輝瑞指引，於接種第1針後的3個星期，為市民注射第2劑。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【美國疫情】黑心醫護蓄意不放雪櫃 500劑疫苗要報廢
2021/01/02
【美國疫情】黑心醫護蓄意不放雪櫃 500劑疫苗要報廢
【新冠疫苗】美國豪言讓2千萬人打疫苗 僅280萬人做得到
2021/01/01
【新冠疫苗】美國豪言讓2千萬人打疫苗 僅280萬人做得到
【新冠疫苗】未中招先醫病 美國42人誤打雞尾酒療法
2021/01/02
【新冠疫苗】未中招先醫病 美國42人誤打雞尾酒療法
【輝瑞疫苗】英國擬推遲第二劑接種 輝瑞：未知會否影響效用
2021/01/02
【輝瑞疫苗】英國擬推遲第二劑接種 輝瑞：未知會否影響效用
【新冠疫苗】歐盟料最快周三批准使用Moderna疫苗
今日
【新冠疫苗】歐盟料最快周三批准使用Moderna疫苗
傳染病 疫情 AstraZeneca（美：AZN） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 英國 疫苗 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠疫苗】專家福西﹕美國部分機構恐強制接種疫苗

下一篇文章

【新冠疫苗】被指允許混合疫苗注射 英國：極少情況下會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間17:00）
【變種病毒】英國研究：傳播力更強 20歲以下感染佔比較高
【變種病毒】英國研究：傳播力更強 20歲以下感染佔比較高
【輝瑞疫苗】英國擬推遲第二劑接種 輝瑞：未知會否影響效用
【輝瑞疫苗】英國擬推遲第二劑接種 輝瑞：未知會否影響效用
【美國大選】特朗普據報怨女婿令其落敗 稱增檢測令確診飆
【美國大選】特朗普據報怨女婿令其落敗 稱增檢測令確診飆
【美國大選】至少140共和黨人欲推翻結果 阻國會認拜登當選
【美國大選】至少140共和黨人欲推翻結果 阻國會認拜登當選
【美國大選】特朗普受背叛？彭斯竟拒推翻結果
【美國大選】特朗普受背叛？彭斯竟拒推翻結果