【新冠疫苗】英國周一開始接種牛津疫苗 醫護人員優先

英國新冠肺炎疫情持續，英國政府亦加快為市民接種新冠疫苗。其中英國於上周已批准緊急使用英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學共同研發的新冠疫苗，首批530,000支新冠疫苗將於周一開始接種使用，高危群體會優先接種，包括國民保健署（NHS）醫護人員。

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首批牛津新冠疫苗於周六早上已抵達海沃茲希斯（Haywards Heath） 的皇家公主醫院（Princess Royal hospital）。芬德利（George Findlay）教授表示，牛津疫苗只需存放在攝氏2至8度的冰箱溫度之間， 相對較輝瑞（Pfizer）疫苗容易運送及儲存，預計每天將有數百名醫護人員在該醫院接種。

芬德利續指，目前醫院已減少日常工作，不少常規手術已被推遲，以使醫護人員能夠集中精力應對新冠肺炎疫情。

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英國早於一個月前已率先為國民開始接種輝瑞疫苗，過百萬人已成功接種第1針，另會於12周內為市民安排接種第2劑，但兩針相隔時段遠超於藥廠所建議的21天。

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示不同意英國的做法，並稱美國將會跟隨輝瑞指引，於接種第1針後的3個星期，為市民注射第2劑。

責任編輯：郭麗明