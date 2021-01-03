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【美容業寒冬】美容業：新年是「存活生死線」　促允許立即復工

商業 15:44 2021/01/03

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農曆新年旺季將至，美容業界要求港府批准業者可立即復工。(梁偉榮攝))

過去一年疫情期間，美容業已第三度被勅令停業，截至1月6日，停業日數將突破100天。全港1萬間美容美甲院、約5.6萬名從業員受影響，加上農曆新年旺季將至，業界要求港府批准業者可立即復工。

經營美容院Unique Beauty的董事經理黃靜明表示，即將面對史上最難過的年關。她指，政府的資助不足以應付租金，旗下3間舖位的租金每月涉30多萬，僅個別業主願商議減租，港府的30萬元資助就僅等同轉手補貼業主，根本未能幫助僱員。再者，部分同行甚至仍未收到上一輪的資助。她透露，去年整體生意按年下跌3至4成，認為復工才可令業界重生，並指對新年檔期不感樂觀。亦有美容院主管江秀慧表示，作為主管，在疫間情成為僱主與下屬間的夾心，與雙方關係因停業無期而惡化。

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香港美容業總會創會主席葉世雄批評，港府針對美容業的抗疫措施有欠公允，因過去一年數據反映美容業並非高風險行業，即使關閉美容院，市面人流未見因此減少。他又指，港府要求業界停業，但完全缺乏後續安排，至今也未與業界商討，認為政府有道義按業者、從業員停工的長短進行補償。

他強烈要求港府允許業界復工，停止「佛系抗疫」，倘政府容許放生業界，同業願意接受更嚴謹抗疫措施，如僅接待預約客人、於處所張貼安心出行二維碼等。「新年檔期將會是「存活生死線」，業界只求復工自力更新，如拖至過年後將會生靈塗炭」。

記者: 蘇穎琪

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