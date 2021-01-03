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【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？

環球政經 15:52 2021/01/03

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有網民開帖查問公屋換私樓，供樓會不會辛苦。他指現時住700呎公屋（應為居屋）市值450萬，但未補地價，估計若要補地價要多付300萬元，單位巿價即大約750萬元，現時手上持有100萬現金，月入不足3萬元。

【網民熱話】瘋傳Boxing Day 被「撞凹」法拉利 車主鍾培生現身 ：「維修費要70萬」【【下一頁

【網民熱話】人生頂峰3至4萬人工 唔想再追求　網民：唔敢諗拍拖結婚生仔【【下一頁

網友想好好運用手上100元，正猶疑要不要換私樓，抑或用100萬元買股收息，網民擔心換私樓後供樓辛苦，故開帖請教。這的確是人生交叉點，更可能影響下半輩子。有網友認為私樓升值潛力大，樓價升後放售可賺一筆。亦有指有分析樓價會下跌甚至崩盤，着人不要買樓。但買樓關鍵不僅是首期，還有入息是否穩定，能應付每月供款。

 

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責任編輯:鄭靜珊

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