【網民熱話】手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？

有網民開帖查問公屋換私樓，供樓會不會辛苦。他指現時住700呎公屋（應為居屋）市值450萬，但未補地價，估計若要補地價要多付300萬元，單位巿價即大約750萬元，現時手上持有100萬現金，月入不足3萬元。

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網友想好好運用手上100元，正猶疑要不要換私樓，抑或用100萬元買股收息，網民擔心換私樓後供樓辛苦，故開帖請教。這的確是人生交叉點，更可能影響下半輩子。有網友認為私樓升值潛力大，樓價升後放售可賺一筆。亦有指有分析樓價會下跌甚至崩盤，着人不要買樓。但買樓關鍵不僅是首期，還有入息是否穩定，能應付每月供款。

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責任編輯:鄭靜珊