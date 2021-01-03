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【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？

環球政經 14:43 2021/01/03

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英國留學一年修讀園境師碩士課程的Roselle，現於英國 Exeter任助理園境師，她指在工作上最大挑戰，是聽不明英文，因為南北口音差別實在太大，她試過跟一名蘇格蘭廚師講電話，她不斷叫對方重覆說話才聽懂，結果對方發脾氣罵她，老闆輔導她說蘇格蘭人很直接，廚師通常態度是這樣的，「我真的很不開心，覺得自己好廢。」

【BNO 移民・搵工實錄一】去到都係網上搵工  香港搵定英國工才過去？【下一頁

【BNO 移民・搵工實錄二】全無英國工作經驗    搵邊類工香港人有優勢？【下一頁

不過，她很快領悟到，「一定要Open mind，開心地去迎接每一次的對話，不要害怕，因為怕就會怯，更加聽唔到，最後就會做錯嘢。」還有不要只是一句起兩包止或者只是「yeah yeah」,「要鼓勵自己多講，一兩句停氣氛會很尷尬，要講多十句。」她笑說自己近日跟公司同事傾了很久電話，覺得自己對話有進步了。

【BNO 移民・搵工實錄三】 倫敦多工作機會？  二線城巿搵工原來有「着數」【【下一頁

【BNO 移民・搵工實錄四】去英國前最大考慮 先搵工還是先搵屋？【【下一頁

90後、曾任旅遊記者的Sonia，去年11月以工作假期簽證往英國，現為倫敦一間網上教材公司的影片編輯，在香港從未為工作哭過的她，指在英國上工不久在新上司面前哭了。哭的原因是適應的壓力很大，尤其是語言，自言英文不算差，但當身邊全部是英國人，沒有人會遷就一個不是「native speaker」的香港人，「每次說話都覺得自己的英文好兀突，因此開會、傾計時不敢出聲，有次開會跟老闆講起，我就忍不住喊。我在香港，工時有幾長，工作量有多大，我從沒有喊，這次還要在老闆面前喊，我當時一邊喊住說唔想喊。」 

【BNO 移民・搵工實錄五】求職成功港人話你知 英國老闆最看重什麼？【下一頁

【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」   要預算帶幾多個月生活費？【【下一頁

節錄自第685期《iMoney》Focus封面故事

 

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撰文：鄭靜珊

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