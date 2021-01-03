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【大家都好亂？】英國打疫苗新策略受爭議：延後打第二針 兩劑可打不同廠疫苗

環球政經 14:10 2021/01/03

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英國上月率先為民眾接種Pfizer/BioNTech疫苗，成為全球焦點。不過近日英國有關當局宣布改變接種策略，暫延已打第一針的人士在3周或21天內接種第二針。此舉立即引來全城嘩然，負責的官員解釋新策略是為取得合適與平衡，指第一劑疫苗的保護效用最重要，此舉無疑可讓更多人打到第一劑。

不少醫護團體質疑，此舉可能會白費第一劑的針藥，因為延後打第二劑，可能影響藥效；不少專家指接種第二劑疫苗才提供完全保護是有科學根據，而政府的新策略是缺乏科學根據。而疫苗生產商輝瑞則指，沒有數據證明僅打一劑疫苗就能在21天後提供保護。

【新冠疫情】涉蓄意令疫苗失效 美藥劑師被捕 【下一頁

【新冠疫情】美國疫情數字屢創新高 賀錦麗公開接種疫苗 【下一頁

一波未平一波又起。英國有關當局又悄悄改寫疫苗接種手冊，容許混合搭配疫苗方案。衛生官員指，如果患者接種第一劑疫苗後，在無法獲同一牌子的第二劑疫苗，或者不知道第一劑的製造商，則可以換打另一生產商的疫苗。

如此Mix and Match 混合使用不同廠商的疫苗，在美國是不容許，因為未能評估混合不同產品的安全性及有效性，要兩劑疫苗都應使用相同的。有疫苗專家如康奈爾大學的約翰·摩爾（John Moore）指這做法全無科學根據，指官員是從混亂中猜測出一條出路，當地傳媒形容這是賭博新的疫苗接種方針。

 

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責任編輯:鄭靜珊

 

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