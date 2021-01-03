比特幣屢創新高　2021年最牛的資產配置？

雖然美國財政部出招針對虛擬貨幣交易，以上周四（12月31日）為例，該局引用法規，要求持有超過1萬美元虛擬貨幣的持有人須申報。不過，無阻比特幣強勢，而比特幣價格亦屢創新高，據Bitstamp報價顯示，比特幣價格今日（3日）一度升穿34,000美元。看好比特幣者認為，比特幣持有量偏低，由於愈來愈多機構投資者開始購買比特幣，用作資產配置，在此資金支持下，比特幣價格有望再創新高。

資產管理公司Ark Invest創辦人、有「科技女股神」之稱的Catherine Wood早前接受訪問說，部分投資者視比特幣為「數碼黄金」，即黄金的代替品，或是抗通脹的工具，又指美聯儲決定維持低息，是比特幣上升的其中一個原因。她又認為，假如愈來愈多機構投資者，如對沖基金加入市場，且增加比特幣的資產配置比率，比特幣價值或升至40萬至50萬美元。

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加密貨幣公司NEM交易主管Nicholas Pelecanos說，巨大牛市才剛開始，預計比特幣價格可能在情人節前，升至50,000美元，但他坦言，當資產價格能長期急升，他會變得謹慎，並敦促交易比特幣的投資者，不要陷入狂熱。

市場分析師Simon Moore則認為，比特幣價值難以評估，但持有量偏低，或致價格長期謹升，又認為比特幣與黄金一樣，估值難以界定，因資產價值不是由現金回報而定。他續說，雖然有人指，比特幣的估值過高，但現無明顯的基礎來評估比特幣價值，而其仍存在更高估值的空間，而且比特幣價格的急升，愈來愈人購入，其所吸引的關注，或進一步提高回報。

雖然比特幣價格愈升愈有，但有虛擬貨幣「大好友」之稱的牛頓顧問（Newton Advisors）創辦人Mark Newton早前說，市場出現過熱迹象，料比特幣升勢或於一月初觸頂，並考慮於未來兩周內沽清。

此外，人稱「末日博士」的美國紐約大學經濟學教授魯賓尼（Nouriel Roubini）近日直斥比特幣是騙局，更稱其泡沫「接近破滅」。他再度呼籲，所有虛擬貨幣都不應在散戶，又或機構投資者的組合中出現。他認為，比特幣並非貨幣，也不是記賬單位、更無法穩定地保值，根本不屬資產，又以債券、股票、物業和貴金屬為例，指這些資產能產生收入、資本收益、有應用用途，惟比特幣卻無這些功能。

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