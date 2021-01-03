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【屯門上車盤】屯門私樓400萬有找　首期35.5萬　上車客恩物？

股樓投資 12:36 2021/01/03

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低息環境持續，吸引不少人置業，惟樓價高企，400萬元以下放盤甚少，部分上車客因此轉到屯門尋寶，皆因該區入門門檻較低。利嘉閣梁桂華說，屯門麗寶大廈中層G室，實用面積248平方呎，原則兩房間隔，現改為一房，景觀開揚，單位原開價375萬元，放盤超過一個月，經議價後，減價20萬元，即約5%，終以355萬元易手，實用呎價約14,315元。

據了解，原業主於2016年4月，以約222萬元購入上述單位，持貨4年，現帳面賺133萬元，物業期內升值約60%。以355萬成交價計，假如承造九成按揭，分30年還，利率2.15計，首期要35.5萬元，月供12,050元，壓力測試下的最低每月入息要求則約29,076元。

代理續說，買家是區外租客，見現時低息，認為是合適置業時機，加上早前曾遭其他買家捷足先登，所以今次看中單位後，稍作議價，便即時決定入市。資料顯示，麗寶大廈上月共錄得兩宗成交，目前大廈仍有約三個放盤，叫價由340萬元起。

屯門一直有「上車樂園」之稱，而麗寶大廈與利寶大廈、萬寶大廈，合稱「置樂三寶」，都是單幢樓設計，樓齡均逾30年，但入門門檻較低，多數叫價400萬元以下，若借足九成按揭，首期不用40萬元，惟置樂三寶放盤不多。

延伸閱讀 【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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