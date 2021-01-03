【世界需要愛】芝蔴街製作羅興亞人人偶 讓亂世中兒童有歡笑

有52年歷史的美國兒童教育電視節目芝蔴街（Sesame Street）近日創建了兩個新的人偶，同是六歲的Noor及Aziz，兩位小朋友以回教少數族裔羅興亞（Rohingya）兒童為藍本塑造出來，兩個角色將在該節目的教育視頻登場，該教育視頻涵蓋數學和科學等主題以及有關社會和情感健康等主題。芝麻街亦在去年較早時候製作敍利亞版的節目，稱為Ahlan Simsim，為一直生活在戰亂中的敘利亞的難民兒童提供教育及娛樂，還有難得的歡笑。

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兩個新角色還有重要任務，以幫助生活在世界上最大難民營、位於孟加拉Cox's Bazar的羅興亞兒童接受早期教育，該難民營有一半人口為兒童。新角色定位是紮根於豐富的羅興亞文化，將娛樂性學習的變革力量帶給家庭及當地小朋友。自2017年有超過70萬羅興亞回教徒為逃離緬甸軍隊鎮壓離開家鄉逃到孟加拉。2020年1月，聯合國最高法院命令緬甸政府採取措施，保​​衛其羅興種族免滅絕之害。援助難民機構指，疫情令難民營中的童婚和販運活動將增加。

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責任編輯:鄭靜珊