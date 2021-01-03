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【小米11】雷軍元旦網上促銷　新旗艦手機5分鐘銷售15億

股樓投資 11:40 2021/01/03

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過去一年，小米（01810）股價升逾2倍，是表現第二好的藍籌股，僅次藥明生物（02269）。及至近期，小米再有好消息傳出，旗下新旗艦手機小米11正式開售，並於元旦日舉行網上直播促銷，由公司創辦人兼董事長雷軍主持。小米在官方微博指出，當日銷售額達1.88億元（人民幣、下同），直播累計觀看量有3,849萬，而剛推出小米11銷情理想，短短5分鐘，銷售額超過15億元。

新旗艦手機面世，銷量自然受投資者關注。據小米公布，由元旦日零時起，小米11在各銷售平台發售，首5分鐘的總銷售量超過35萬部，相當於逾15億元，而有雷軍簽名的特別版，開售5秒便售罄。雷軍說，小米11的備貨量遠超以前小米的其他旗艦手機，以應付缺貨風險。

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值得留意的是，新旗艦手機由雷軍出任代言人。雷軍在他的微博說：「小米市場部終於同意了米粉們的請求，讓雷軍代言小米，先試用一個月。」他又說，已經準備好廣告照，將投放在首都機場的廣告牌，時間僅一個月，並邀請米粉打卡合照。

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撰文 : 黄卓賢

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