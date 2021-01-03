市況未見好轉　業主減完再減　將軍澳南半新盤　低市價半成沽

經濟前景未明，部分業主為求盡快賣樓套現，都願意進一步減價，終致近期低市價成交增多，特別是叫價逾一千萬的單位，皆因未能受惠新按保計劃，客源相對較少。

港置劉浩勤說，將軍澳SAVANNAH第5座2樓C室，實用面積690平方呎，三房連套房間隔，設89平方呎平台，原業主於2019年9月放盤，當時叫價1,550萬元，惟無客問津，其後疫情爆發，業主數度減價，及至近日，終以1,123.6萬元易手，實用呎價16,284元，低市價約5%。

SAVANNAH位於將軍澳南，由會德豐地產發展，最近數年開始入伙，而三年的禁售期亦已過去，故市場多了放盤。事實上，將軍澳南的新晉屋苑眾多，如帝景灣、海翩滙、嘉悅、CAPRI等，而區內配套愈來愈好，舉例說，日本大型連鎖雜貨店驚安之殿堂DON DON DONKI，早前於區內商場開幕，帶旺區內商場，而區內居民亦多了購物選擇。

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