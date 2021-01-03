【大廈強制檢測】昨添3廈共46幢 6個檢測途徑要知「傍身」 （附全部連結）

大廈在兩周內出現兩個單位出現無關連確診個案，即被列為強制檢測大廈，居民及期內大廈逗留二小時或以上人士，都需在指定限期前進行檢測，至周六（2日）止已有46幢大廈居民接獲強制檢測公告，昨日新增3幢大廈為深水埗福華街的華寶樓、元朗水邊圍邨泉水樓，以及將軍澳日出康城領凱左翼九座。

要接受強制檢測人士有以下6個途徑：

1／於指定郵政局、港鐵站設置的自動派發機索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點。（詳情連結：https://www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html）

2 ／醫管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點（派發點及時間，以及樣本收集點及時間見https://www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html）；

3／ 自行安排接受由衞生署認可，並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測（名單見https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf）；

4／ 於社區檢測中心接受檢測服務（名單見https://www.communitytest.gov.hk/zh-HK/）；

5／ 於流動採樣亭接受檢測服務（名單見 www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html）；

6／ 於醫管局普通科門診診所按照醫管局醫護人員的指示接受檢測。

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責任編輯：鄭靜珊