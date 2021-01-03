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【雲端運算】台灣廚師失iCloud萬份食譜

環球政經 05:29 2021/01/03

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最近台灣有一廚師，發現儲存在iCloud上的上萬份食譜憑空消失，即使蘋果（AAPL）官方亦找不出原因，但蘋果因免責條款保護，拒絕對此作出賠償。

科技股達人Gene Munster預言　蘋果市值將升至3萬億美元

這位居位在台灣新北市的廚師，一直好學不倦地裝備自己，鑽研各種新菜色，多年來收集了上萬份食譜。以防電腦硬碟損壞，他一直有訂購iCloud儲存空間，將那些食譜放上iCloud，相信可以高枕無憂。但他近日發現iCloud上的食譜突然失蹤，便找上蘋果幫助，但蘋果工程師亦無法解釋為何資料會消失，亦無法回復資料。但蘋果拒絕賠償，因有免費條款保護，用戶使用前必定同意了免費條款，否則無法使用，蘋果因此立於不敗之地。

【Dropbox Family】Dropbox推六人共享計劃 月費為16.99美元

這不禁令人擔心，本以為將資訊上載往雲端儲存空間，如Google的Drive，蘋果的iCloud、Dropbox（DBX），只要記住完帳戶資料，便可以隨時拎到所需文件。但此事之後，難免令人信心受挫。重要資料應該多重備份，複製放往多個地方，以防萬一。

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撰文 : 龍瑞成

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