【新股狂熱】美國大量無盈利新股上市

美股近年不少新股為投資帶來豐厚回報，如Airbnb（ABNB）及Snowflake（SNOW）等，兩者上市第二日，價格已升逾1倍，令不少人對新股寄予厚望。

市場研究機構SendtimenTrader，最近發表研究布告，發現美國近年有大批無盈利新股上市，數年為近期20年最高。顯示在大牛市下，市場無視風險，即使一些未有盈利的股票亦爭先擁後上市。

【新股IPO】新股狂熱未完 明年第一季10隻重磅IPO一覽

由上圖所見，為近18年標普500指數走勢和有盈利新股的淨額，計算方法是將有盈利新股數，減去無盈利的新股數。現值為88，為近期年來最低，即無盈利IPO數創新高。2020年疫情後，聯儲局天量放水，反加劇市場風險胃納，令數字創新低。

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