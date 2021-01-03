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【虛擬貨幣】Bitcoin價格突破3萬美元

股樓投資 00:26 2021/01/03

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Happy New Year！對於持有Bitcoin的投資者，2021有一個好開始，Bitcoin價格突破30,000美元關口，再創歷史新高，最高見32,000美元。
Bitcoin去年於上升近3倍，本輪升浪與過去不同，過去主要由散戶因各種原因，如避險、避開政府監察等原因而買入。但本次升浪由大批機構投資者入市而推升，它們一改過往對的懷疑，開始買入Bitcoin。例如神級交易員Paul Tudor Jones，早於去年5月已呼籲買入，更稱買入時機就如一早買入科網股，會帶來豐厚利潤。
除了以正規方法買入Bitcoin，投資者可以在美股市場買入類ETF的Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）。但要留意，此基金在粉紅單市場（Pinksheet）交場，券商未必會提供服務，又或者要額外填表申請權限。

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 基金 買入

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