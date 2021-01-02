【電影推介 】《深海變種》Deep Blue Sea 過一個刺激假期

相信不少讀者在這個誇年長假期，都會在Netflix（NFLX）找找有什麼電影樂看。這次為大家推介一套經典「Cult片」一 《深海變種》故事內容，蘇珊博士（Susan McAlester）在一個島嶼研究機構中，正在收集DNA改變的鯊魚的大腦組織，作為治療阿茲海默症（Alzheimer's disease）的一種可能方法。研究機構中派遣一名高層Samuel L. Jackson作實驗調查時，發現了不尋常的情況出現，鯊魚開始襲擊研究人員。再加上，人類大量捕獲鯊魚，鯊魚的數量大幅下降，蘇珊博士和她的團隊必須找出一種阻止它們逃出到海洋和繁殖的方法。

一說到鯊魚片很多人都會覺得《大白鯊》是最好看。因此，導演雷尼·哈林（Renny Harlin)亦拍了幾幕向《大白鯊》致敬，就男主角望到水中屍體那一幕。這套驚險又刺激的電影，用作放鬆一下，也是不錯。

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