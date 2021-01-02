  • 15°C
香港時間 : 2021102日 (六) 21:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【轉賣為租】花都廣場轉賣為租 減價2300　兩房413呎月租1.05萬

股樓投資 20:58 2021/01/02

分享：

利嘉閣地產皇牌屋苑粉嶺花都二行助理分區經理林偉明透露，該行新近促成粉嶺花都廣場5座低層F室租賃成交，單位實用面積約413方呎，建築面積約548方呎，為兩房間隔。

單位原叫價12,800元，其後減價2,300元或約18%，日前終以10,500元獲承租，折合實用面積呎租約25元，折合建築面積呎租約19元。
 
林偉明補充，上述單位原本放賣中，其後轉賣為租。原業主於2014年10月以約350萬元購入，現租出享租金回報率約4厘。花都廣場現時有約20個租盤提供。

【延伸閱讀】室內設計：90後準新人結婚租樓不「上車」 擲10萬翻新700呎住所 建中世紀現代風 【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

收租 地產 粉嶺 花都廣場

上一篇文章

【電影推介 】《深海變種》Deep Blue Sea 過一個刺激假期

下一篇文章

【技術分析】美國小型股見短期頂？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【現樓價單】大埔白石角海日灣　首張價單折實呎價1.17萬起
【現樓價單】大埔白石角海日灣　首張價單折實呎價1.17萬起
【樓市熱話】跑馬地樓盤「先住後付」計劃 網民： 「當租4年都值」
【樓市熱話】跑馬地樓盤「先住後付」計劃 網民： 「當租4年都值」
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股