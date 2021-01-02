【轉賣為租】花都廣場轉賣為租 減價2300　兩房413呎月租1.05萬

利嘉閣地產皇牌屋苑粉嶺花都二行助理分區經理林偉明透露，該行新近促成粉嶺花都廣場5座低層F室租賃成交，單位實用面積約413方呎，建築面積約548方呎，為兩房間隔。

單位原叫價12,800元，其後減價2,300元或約18%，日前終以10,500元獲承租，折合實用面積呎租約25元，折合建築面積呎租約19元。



林偉明補充，上述單位原本放賣中，其後轉賣為租。原業主於2014年10月以約350萬元購入，現租出享租金回報率約4厘。花都廣場現時有約20個租盤提供。

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記者：李兆明