【疫市成交】看好屯赤通車前景 一炮過5球入市　新屯門中心租金回報近3厘

屯赤隧道去年12月27日正式通車，除了加快了屯門往返東涌機場的交通時間外，也帶動屯門區交投量。祥益地產高級區域經理黃慶德表示，屯赤隧道通車帶動區內二手成交，日前屯門新屯門中心錄得一宗區外投資客成交個案。

成交單位為5座中層B室，實用面積462呎，兩房兩廳，該買家鍾情單位廳房均座擁開揚山景，加上原業主增加議幅，累積減價達20萬，而且該區受惠屯赤隧道通車之餘，未來亦有西鐵屯門南延線，交通網絡日益完善，升值潛力可觀。

【疫市成交】辣招稅期滿 屯門市廣場即減價9％求售 90後首置客5球上車 詳情請按【見下頁】

上述買家遂便決定以508萬並一筆過付款購入上址作長線投資收租之用，以實用面積計算平均呎價為10996元，稍低市場價成交。如以同類型單位現時租金約1.15萬元作計算，該單位的租金回報率達2.7厘。

原業主於2004年以約89萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達419萬，單位升值逾4倍易手。

【延伸閱讀】室內設計：25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明