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【戲迷喜訊】《挑戰者二號》已開始拍攝

環球政經 18:27 2021/01/02

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還記得當初的感動？筆者數年前在戲院觀賞大導演史提芬·史匹堡（Steven Spielberg）的《挑戰者一號》，當高達出場一幕，全場男士都呼叫一聲。電影中的大量彩蛋更令一眾遊戲和動漫迷星星眼，有人甚至多次入場，務求找到所有彩蛋。

事隔2年，原著小說家Ernest Cline於2020年11月24日在美國出版續集小說《挑戰者二號》（Ready Player Two）。

新書內容續第一集主角韋德屈斯（Wade Watts）贏得綠洲（Oasis）尋蛋比賽之後，數日後韋德在綠洲創辦人占士哈利迪（James Halliday）的保險庫中，發現秘密技術，使虛擬世界變得更加豐富和更沉迷。不過，主角也將面對新技術中帶來的全新謎題，亦是占士哈利迪給韋德最後一個彩蛋。新謎題自然會引來新反派，他們不擇手段，也要獲得彩蛋，故事就此開始。

影迷們當然非常期待史匹堡大導演能夠拍攝續集電影，畢竟史蒂芬史匹柏曾表示遺憾，《挑戰者一號》沒能夠讓鹹蛋超人登場，與世界各大公司的電玩和動漫一同合體，因此無論如何都想在第二部電影中完成這個創舉。

根據Inverse 訪問，Cline更確認電影版續集正在進行中，目前尚處於初期階段，詳細日期還是由電影公司公布。Cline亦指過去與《挑戰者一號》原班人馬一起拍攝有非常大的樂趣，表示十分期待開拍。

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撰文 : 龍瑞成

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