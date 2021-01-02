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【港股追蹤】股市傳統智慧「1月效應」　過去5年究竟有幾準繩？

股樓投資 18:40 2021/01/02

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踏入新一年，有所謂好的開始是成功的一半，股市也有「一月效應」之說，究竟一月效應是甚麼？準繩度又有多高？

所謂的一月效應，普遍有兩種說法，第一種是每年1月，升市機會大過跌市；第二種說法是若股市1月份上升，則全年股市上升，相反若1月下跌，則全年也會下跌。

對於第一種說法，是源於美國市場，通常美國散戶都會係年尾出貨，以盡量減低資產增值稅嘅繳稅水平，然後再於一月再戰股壇。另外，亦有指基於企業通常於一月出年終花紅，所以有助刺激資金投入股票市場，帶旺股價。不過對港股而言不太有效。

表：過去5年港股一月效應檢閱

年份 恒指1月變幅(%) 恒指全年變幅(%)
2020 -6.4 -3.4
2019 +7.9 +9.7
2018 +9.8 -13.8
2017 +6.1 +35
2016 -10.6 +0.3

至於第二種說法，參考近5年港股1月及全年表現，當中有3年走勢與一月效應吻合，包括2017、2019及2020年，其中2017年1月恒指升6.1%，全年指數大升35%；2020年恒指1月跌6.4%，結果全年跌3.4%。

【延伸閱讀】2021展望：建銀國際料港股M型走勢 恒指最高29500 薦10大首選股 科技消費為主 【見下頁

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記者：李兆明

 

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