【港股追蹤】股市傳統智慧「1月效應」　過去5年究竟有幾準繩？

踏入新一年，有所謂好的開始是成功的一半，股市也有「一月效應」之說，究竟一月效應是甚麼？準繩度又有多高？

所謂的一月效應，普遍有兩種說法，第一種是每年1月，升市機會大過跌市；第二種說法是若股市1月份上升，則全年股市上升，相反若1月下跌，則全年也會下跌。

對於第一種說法，是源於美國市場，通常美國散戶都會係年尾出貨，以盡量減低資產增值稅嘅繳稅水平，然後再於一月再戰股壇。另外，亦有指基於企業通常於一月出年終花紅，所以有助刺激資金投入股票市場，帶旺股價。不過對港股而言不太有效。

表：過去5年港股一月效應檢閱

年份 恒指1月變幅(%) 恒指全年變幅(%) 2020 -6.4 -3.4 2019 +7.9 +9.7 2018 +9.8 -13.8 2017 +6.1 +35 2016 -10.6 +0.3

至於第二種說法，參考近5年港股1月及全年表現，當中有3年走勢與一月效應吻合，包括2017、2019及2020年，其中2017年1月恒指升6.1%，全年指數大升35%；2020年恒指1月跌6.4%，結果全年跌3.4%。

【延伸閱讀】2021展望：建銀國際料港股M型走勢 恒指最高29500 薦10大首選股 科技消費為主 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明