【道指之狗】2021道指之狗大檢閱

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【新股IPO】下周10隻新股截飛 一文看清招股詳情
相信大家都應該聽過狗股策略，每年年頭，選擇道指中，股息率最高的10隻股，平均分注買入，持有至年尾。簡單明確，過去20年，平均年回報約10%。
但去年科技股狂潮，狗股這種人棄我取策略（股息率高的股票，多是因股價下跌令股票率上升。），表現較差，回報為-7.9%，標普500指數為19%。但既然這策略能受時間考驗，一年失利只屬例外，加上價值股翻身，今年或者買入狗股時機。
|2020狗股表現不理想
|公司
|2019年尾股股息率（厘）
|2020年總回報（%）
|陶氏公司（DOW）
|5.12
|7.88
|埃克森美孚（XOM）
|4.99
|-36.21
|IBM（IBM）
|4.83
|-1.16
|Verizon（VZ）
|4.01
|-0.13
|Walgreens（CVX）
|3.95
|-25.95
|輝瑞（PFE）
|3.88
|4.19
|3M（MMM）
|3.26
|2.77
|Walgreens（WBA）
|3.10
|-29.38
|Cisco（CSCO）
|2.94
|-3.49
|可口可樂（KO）
|2.89
|2.47
今年道指之狗的選擇和去年差不多，因為去年弱股愈弱，令狗股仍然為狗股。
|2021年道指之狗名單
|公司
|2020年尾股股息率（厘）
|雪佛龍（CVX）
|6.11
|IBM（IBM）
|5.18
|陶氏公司（DOW）
|5.05
|Walgreens Boots Alliance（WBA）
|4.69
|Verizon（VZ）
|4.27
|3M（MMM）
|3.36
|Cisco（CSCO）
|3.22
|默克公司（MRK）
|3.18
|Amgen
|3.06
|可口可樂（KO）
|2.99
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撰文 : 龍瑞成