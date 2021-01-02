【道指之狗】2021道指之狗大檢閱

相信大家都應該聽過狗股策略，每年年頭，選擇道指中，股息率最高的10隻股，平均分注買入，持有至年尾。簡單明確，過去20年，平均年回報約10%。

但去年科技股狂潮，狗股這種人棄我取策略（股息率高的股票，多是因股價下跌令股票率上升。），表現較差，回報為-7.9%，標普500指數為19%。但既然這策略能受時間考驗，一年失利只屬例外，加上價值股翻身，今年或者買入狗股時機。

2020狗股表現不理想 公司 2019年尾股股息率（厘） 2020年總回報（%） 陶氏公司（DOW） 5.12 7.88 埃克森美孚（XOM） 4.99 -36.21 IBM（IBM） 4.83 -1.16 Verizon（VZ） 4.01 -0.13 Walgreens（CVX） 3.95 -25.95 輝瑞（PFE） 3.88 4.19 3M（MMM） 3.26 2.77 Walgreens（WBA） 3.10 -29.38 Cisco（CSCO） 2.94 -3.49 可口可樂（KO） 2.89 2.47

今年道指之狗的選擇和去年差不多，因為去年弱股愈弱，令狗股仍然為狗股。

2021年道指之狗名單 公司 2020年尾股股息率（厘） 雪佛龍（CVX） 6.11 IBM（IBM） 5.18 陶氏公司（DOW） 5.05 Walgreens Boots Alliance（WBA） 4.69 Verizon（VZ） 4.27 3M（MMM） 3.36 Cisco（CSCO） 3.22 默克公司（MRK） 3.18 Amgen 3.06 可口可樂（KO） 2.99

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