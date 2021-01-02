【Netflix劇集】宅在家看劇集　港人愛看驚悚片《今際之國的闖關者》、《Sweet Home》？

▲ Netflix更新了於香港最歡迎的電視劇集及電影。

新冠肺炎疫情仍然持續，在家「煲劇」成為港人在新常態下的其中一部份。Netflix更新了於香港最歡迎的電視劇集及電影，包括日本漫畫改篇的《今際之國的闖關者》，以及南韓漫畫改篇的《Sweet Home》等。

最受港人歡迎5部劇集

1. 《今際之國的闖關者》

劇集改篇自同名日本漫畫，男女主角由山崎賢人和土屋太鳳主演。故事講述男主角是一個超級宅男兼「啃老族」，突然有一天與兩位好朋友進入需要玩致命的生存遊戲，才可以得到簽證，否則被激光擊殺的地方。

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2. 《Sweet Home》

劇集改篇自同名南韓網絡漫畫，男主角在親人意外離世後，搬到新地方居住，但突然遭遇被怪物襲擊事件，而每一個怪物有不同的攻擊能力和特性。故事講述一眾角色擊殺怪物，藉此從中探討人性和欲望。

3. 《The Uncanny Counter》

劇集同樣改篇自同名網絡漫畫，講述惡鬼獵人組織「Counter」，偽裝成食肆「姐姐的麵館」，店員則是負責捉拿從死後世界逃到地球的惡鬼的獵人們。

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4. 《后翼棄兵（The Queen’s Gambit）》

劇集改篇自1983年出版的同名小說，以一個孤女的視角出發，因為50年代的孤兒院會派發鎮靜劑給小朋友使服用，女主角卻因此上癮。故事講述她在被收養後，她對西洋棋的天賦而多次在比賽獲勝，但獲得獎金令她更依賴酒和藥物。最後在一次比賽中，擊敗西洋棋世界冠軍，亦令她找到人生方向。

5. 《柏捷頓家族：名門韻事（Bridgerton）》

劇集改篇自美國同名小說，劇集中的戲服誇張而華麗。故事以以 19 世紀倫敦為背景，並以Bridgerton家族為引，講述名媛少女與紈褲子弟的故事。

責任編輯：馬意文

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