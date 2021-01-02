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【ESG投資】IB新功能助負責任投資

環球政經 15:39 2021/01/02

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本刊常會提到ESG投資，希望在賺錢之餘亦對社會、環境等負上責任。但對一般投資者而言，除非買入ESG ETF，例如領航ESG美國股票ETF（ESGV），有專家幫忙調查，或自行深入研究個股基本因素，否則難以完全做到負責任投資。有見及此，大受投資者歡迎的盈透證券（IB）推出Impact Dashboard功能，以電腦分析閣下持股，再計算出分數，助你更負責任投資。
Impact Dashboard功能中，首先選出你覺得重要的範疇，例如勞工權益、種族平等、海洋生態等。
然後再選出一些希望避開的商業行為，例如動物測試、政治遊說等。
最後便會計劃出分數，閣下便可以知道投資組合對ESG的影響，賺錢之餘又不用費神調查個股有否作不道德行為，何樂而不為？

 

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撰文 : 龍瑞成

ESG 可持續發展

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