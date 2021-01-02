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華為任正非：戰略發展雲服務　要向亞馬遜及微軟學習　先服務大企業

宏觀解讀 16:36 2021/01/02

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任正非向員工們表示，華為未來要收縮戰線，不能夠面面俱到，應當將自己的領域做好。

華為在旗下網站「華為心聲園區」公開華為創辦人任正非早前11月對內部員工的演講內容，內容當中，任正非對華為的雲服務進行戰略定位，並指在戰略層面上，公司應該收縮戰線，專注發展自己的領域。

任正非在演講內容中承認，華為雲並非華為傳統設備的領先優勢，而對比起像阿里巴巴、亞瑪遜、微軟等公司時，華為無法從美國股市中得到運營資金，因此不能純粹複制上述公司的道路，需要額外突破。

「我們不可能簡單採取阿里、亞瑪遜……一樣的道路，我們沒有那麼多錢，他們有用不完的美國股市的錢。我們如何發展，要找出一條路來，而不是簡單模仿。」

據了解，現時華為雲共提供200多項服務，發展了近150多萬名開發者及1萬多個合作伙伴。目前華為雲向客戶提供三類產品，分別為「公有雲」、「混合雲」、「服務器+虛擬化產品型態」三種產品。任正非表示，公有雲和混合雲應該要選擇客戶，「不要試圖滿足所有客戶的需求」。

任正非表示，在雲服務方面，他認為華為應該同時向亞馬遜及微軟學習。他認為，在拓展客戶基礎上，應當向微軟學習，優先向大行業、大企業提供雲服務，聚焦幾個關鍵行業。另一方面，華為亦應該學習亞馬遜，將基礎設施即服務（IaaS）和平台即服務（PaaS）做好，令客戶更加接受華為雲。

任正非: 應當收縮作戰面

公司發展戰略政策層面上，任正非向員工們表示，華為未來要收縮戰線，不能夠面面俱到，應當將自己的領域做好。

「企業業務要收縮戰線，一定要有所為，有所不為，不能面面俱到。原來確定的四個行業，不要再增加擴大作戰面，把戰略打散就沒有戰鬥力了。」

「因為我們是力量有限的公司，確定要做的項目就一定要做好、做精……你們要抓住自己能做的領域……扎扎實實做好，才可能找到比別人更好的方案。」

值得留意的是，任正非提到華為的技術架構需要保持持續性，「不能草率換人」，他亦向員工坦言，由於公司旗下的混合雲技術架構經過幾次反覆，以致十年以來，出現「時間上的浪費」。

任正非最後總結，華為必須弄清楚作戰的戰略方針，不能「口號治企」。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 雲端 任正非 華為 產品 PaaS IaaS

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