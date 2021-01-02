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【新股IPO】下周10隻新股截飛　一文看清招股詳情

股樓投資 16:53 2021/01/02

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踏入2021年1月，新股市場仍然相當熱鬧，下周共有10隻新股IPO截飛，有心認購的股民要注意時間了。

周二（5日）截止認購的有達豐設備（新上市編號：02153）及裕程物流（新上市編號：08489）；

【新股IPO】吳奇隆創立影視公司稻草熊周四招股 一手入場費6222元 詳情請按【見下頁

周三（6日）截飛的有Legion Consortium（新上市編號：02129）；

周四（7日）截飛的有現代中藥（新上市編號：01643）、醫渡科技（新上市編號：02158）及宋都服務（新上市編號：09068）；

周五（8日）截飛的有網上車市（Cheshi Holdings，新上市編號：01490）、稻草熊娛樂（新上市編號：02125）、榮萬家生活（新上市編號：02146）及麥迪衛康（新上市編號：02159）。

表：下周新股截飛一覽

股份 招股價(元) 入場費(元) 截飛日期 上市日期 行業
達豐設備（02153） 1.5-1.96 3,960 5/1/2021 13/1/2021 機械設備
裕程物流（08489） 0.74-0.94 4,747 5/1/2021 13/1/2021 倉儲物流
Legion Consortium（02129） 0.4-0.52 2,626 6/1/2021 13/1/2021 倉儲物流
現代中藥（01643） 0.92-1.47 4,454 7/1/2021 15/1/2021 醫藥品
醫渡科技（02158） 23.5-26.3 2,657 7/1/2021 15/1/2021 醫療器械
宋都服務（09068） 0.21-0.29 2,929 7/1/2021 18/1/2021 物業管理
網上車市（01490） 1.08-1.28 5,172 8/1/2021 15/1/2021 電子商貿
稻草熊娛樂（02125） 5.1-6.16 6,222 8/1/2021 15/1/2021 影視娛樂
榮萬家生活（02146） 13.46-18.36 9,273 8/1/2021 15/1/2021 物業管理
麥迪衛康（02159） 3-4 3,232 8/1/2021 19/1/2021 醫療器械

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記者：李兆明

物業管理 電子商貿 IPO 麥迪衛康（02159） 稻草熊娛樂（02125） 醫渡科技（02158） 裕程物流（08489） 達豐設備（02153）

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