【新股IPO】下周10隻新股截飛　一文看清招股詳情

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【清酒新世界@iM網欄】古酒 二 「熟成」古酒的特色
踏入2021年1月，新股市場仍然相當熱鬧，下周共有10隻新股IPO截飛，有心認購的股民要注意時間了。
周二（5日）截止認購的有達豐設備（新上市編號：02153）及裕程物流（新上市編號：08489）；
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周三（6日）截飛的有Legion Consortium（新上市編號：02129）；
周四（7日）截飛的有現代中藥（新上市編號：01643）、醫渡科技（新上市編號：02158）及宋都服務（新上市編號：09068）；
周五（8日）截飛的有網上車市（Cheshi Holdings，新上市編號：01490）、稻草熊娛樂（新上市編號：02125）、榮萬家生活（新上市編號：02146）及麥迪衛康（新上市編號：02159）。
表：下周新股截飛一覽
|股份
|招股價(元)
|入場費(元)
|截飛日期
|上市日期
|行業
|達豐設備（02153）
|1.5-1.96
|3,960
|5/1/2021
|13/1/2021
|機械設備
|裕程物流（08489）
|0.74-0.94
|4,747
|5/1/2021
|13/1/2021
|倉儲物流
|Legion Consortium（02129）
|0.4-0.52
|2,626
|6/1/2021
|13/1/2021
|倉儲物流
|現代中藥（01643）
|0.92-1.47
|4,454
|7/1/2021
|15/1/2021
|醫藥品
|醫渡科技（02158）
|23.5-26.3
|2,657
|7/1/2021
|15/1/2021
|醫療器械
|宋都服務（09068）
|0.21-0.29
|2,929
|7/1/2021
|18/1/2021
|物業管理
|網上車市（01490）
|1.08-1.28
|5,172
|8/1/2021
|15/1/2021
|電子商貿
|稻草熊娛樂（02125）
|5.1-6.16
|6,222
|8/1/2021
|15/1/2021
|影視娛樂
|榮萬家生活（02146）
|13.46-18.36
|9,273
|8/1/2021
|15/1/2021
|物業管理
|麥迪衛康（02159）
|3-4
|3,232
|8/1/2021
|19/1/2021
|醫療器械
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記者：李兆明