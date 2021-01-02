【小米11】雷軍抖音新年直播　銷售突破1.88億元人民幣　雷軍簽名版5秒售罄

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小米（01810）創始人、董事長兼行政總裁雷軍昨稱，完成人生第二場抖音直播賣貨，據小米官方微博，雷軍在1月1日的新年抖音直播活動中，銷售金額突破1.88億元（人民幣，下同），小米11雷軍簽名版在活動開始後5秒內售罄，直播活動累計觀看量超過3849萬人。反映小米11銷量反應熱烈。
小米第三季收入721.63億元，相當於每日營收7.84億元，雷軍一場直播已帶來1.88億元生意，績效強勁。
小米11自推出以後，深受用家歡迎，開售首日凌晨，5分鐘內便賣出35萬部手機。雷軍表示，小米11的備貨量遠遠超出以前小米其他旗艦手機的備貨量，以應對可能會出現的缺貨問題。
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編輯﹕賴奕羚