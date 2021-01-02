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理想汽車12月交付6126輛　再創單月紀錄新高

股樓投資 14:56 2021/01/02

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內地電動車生產商理想汽車(美：LI)公布，旗下「理想ONE」在2020年12月交付6,126輛，較11月大幅增長31.9%，按年增長529.6%，再創單月交付量新紀錄。同時，12月新增定單量亦創下歷史新高。

【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股 詳情請按【見下頁

2020年第四季度，理想ONE合共交付14,464輛，較第三季度增長67%，理想ONE全年總計交付32,624輛。

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截至2020年12月31日，理想汽車在內地已有52家零售中心，覆蓋41個城市;售後維修中心及授權翻噴中心114家，覆蓋83個城市。據悉，自2019年12月起，理想ONE已經累計交付了33,597輛。

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記者：李兆明

 

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